Da oggi è molto più semplice per i cittadini della provincia di Chieti partecipare allo screening del tumore al colon-retto, che permette di individuare eventuali lesioni in una fase iniziale, quando sono più piccole e facili da trattare, aumentando le possibilità di una guarigione completa e migliorando la qualità della vita.



Grazie al nuovo servizio di raccolta e trasporto dei campioni, i cittadini appartenenti alla fascia d'età tra 50 e 69 anni che hanno ricevuto a domicilio il kit per l’autoprelievo potranno consegnarlo in una delle farmacie aderenti al progetto.



Il personale della farmacia conserverà i campioni in modo corretto. Al resto penserà la Asl, tramite un corriere specializzato che provvederà al ritiro periodico dei campioni, in un giorno predefinito della settimana, per poi trasportarli al centro screening del colon retto per le successive indagini nel laboratorio analisi.



In caso di esito negativo, il centro invierà il referto all’interessato, altrimenti comunicherà telefonicamente eventuali esami positivi per il successivo invio alla diagnostica di secondo livello.



Questa iniziativa permetterà ai cittadini di prendersi cura della loro salute in modo comodo e veloce, oltre a ridurre l'ansia e l'impatto psicologico spesso legati agli esami diagnostici.



L’iniziativa, che rientra nel progetto “Farmacia dei servizi” della Regione Abruzzo, mira alla semplificazione della procedura, puntando sulla sinergia tra Asl, farmacie e cittadini, per incentivare un maggior numero di persone a partecipare allo screening.



Ecco l'elenco delle farmacie dove è possibile riconsegnare la provetta per lo screening del tumore al colon-retto in provincia di Chieti: Altino: Bucci Carlo e C. Snc; Archi: Archi Srl; Atessa: Palombaro Erminia; Bomba: Ennefarma-Nasuti; Bucchianico: Dr. Giorgio Madonna, Iris; Canosa Sannita: Segatore Anna; Carunchio: De Felice Donatella; Casacanditella: Natale Sas; Casalanguida: Antica Farmacia D'Annunzio; Casalbordino: Lanza; Casalincontrada: Giuliante Srl; Casoli: Serafini Dr.ssa Rita G.; Castel Frentano: Savelli Piergiorgio; Chieti: Albertazzi, Brunori Dino Sas, Chieti Solidale n. 1, Chieti Solidale n. 2, Chieti Solidale n. 3, Di Palma, Giacci di Giacci A. e R., Menna Dott. Stefano, Palombaro, Spatocco; Civitella Messer Raimondo: Porreca Dr. Camillo; Colledimezzo: Tieri A. Concetta; Crecchio: Tovo - A. Salvatore; Dogliola: Vinciguerra Federica; Fara Filiorum Petri: Mori Srl; Fara San Martino: Dr. Di Nardo Maria; Filetto: Dr. Luigi Libertini; Fossacesia: San Donato Srl; Francavilla Al Mare: Amoroso Paolucci, Basti Srl, Berardocco Nadia, Bruno Alessandro, Coccaro, De Cecco Srl, Russo Rossella; Fresagrandinaria: Altea; Frisa: Spargoli Dr. Mario; Furci: Farina Filomena; Guardiagrele: La Barba Dr. Domenico, Moderna Cristini; Lama Dei Peligni: Tamburi Brando; Lanciano: Comunale Anxanum n. 1, Del Borgo, Del Verde Snc, Dr.ssa Anna Basilico, F.lli Marciani, Giacci Dr.ssa Gabriella, Marciani Magno Sas, Marciani Minutolo, Sciarra Srl, Sparvieri Snc; Lentella: Gangemi; Miglianico: Zannoli; Montazzoli: Pomponio; Orsogna: Nenna Dr. Giorgio; Ortona: Aurora Srl, De Berardinis, Fontegrande, Franceschelli, Grilli; Paglieta: Di Nella D.ssa Sciorilli; Palombaro: D'Achille Carmelina; Rapino: Libertini Nicole D.; Roccamontepiano: Bernabei Mauro; Roccaspinalveti: Farina Giuliana; San Buono: San Lorenzo Snc; San Giovanni Teatino: Degli Speziali, Dragonara Sas; San Salvo: Di Croce Sas, Di Nardo Srl, Farmamentis Snc, Grifone, Leone Magno Snc; San Vito Chietino: Pignatiello, Verna Maria Dina; Santa Maria Imbaro: D'Alessandro Giorgio; Sant'Eusanio Del Sangro: D.ssa Di Giacomo; Tollo: Di Stefano; Torino Di Sangro: Lucarelli; Torricella Peligna: Fiorella Porreca; Treglio: De Simone; Vacri: Dr. D'Alessandro Luigi; Vasto: De Luca Sas, Dei Conti Ricci Snc, Dell'Incoronata Snc, Giovannelli Snc, Pietrola n. 3, Russi di A. & M., Sansanelli, Savelli Dr. Ernesto; Villa Santa Maria: Farina Loris; Villamagna: F.lli Salvatore Srl.