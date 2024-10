TUTTI POSSONO PARTECIPARE ALLA DELEGAZIONE PER PERTH

Dal 20 al 30 gennaio 2025 è in programma la partenza di una delegazione che da Vasto raggiungerà la città di Perth in Australia in occasione del 35° anniversario del gemellaggio tra le due città. Insieme al sindaco di Vasto Francesco Menna e ad alcuni componenti dell’Amministrazione comunale faranno parte della delegazione anche rappresentanti dell’associazione Pro Emigranti guidata da Gianni Petroro, titolari di aziende e cittadini. Pertanto tutti gli interessati a far parte della delegazione potranno comunicarlo contattando il seguente numero 348 4353846.

“Ricordiamo - hanno sottolineato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle politiche di promozione dei rapporti di gemellaggio, Carlo Della Penna che il costo del viaggio e del soggiorno sarà a carico di ogni partecipante. Sarà nostra premura chiedere dei preventivi alle agenzie di viaggio e valutare le offerte più vantaggiose. Per ora è importante stabilire, al fine di ottenere delle proposte di costi, il numero provvisorio di partecipanti. Entro il 20 novembre invece dovrà essere stabilito il numero definitivo”.

Il 29 ottobre alle 18:30 presso la Sala Consiliare in Municipio è previsto un incontro aperto a tutti finalizzato a coinvolgere le associazioni di categoria, gli imprenditori del vastese e cittadini interessati a far parte della delegazione.