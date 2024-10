IL PD SULLA VARIANTE ALLA SS16

Esprimiamo la nostra piena condivisione su quanto espresso dal sindaco di Vasto e Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna in merito agli 89 milioni di euro mai esistiti perché dirottati sull'emergenza Covid, e in merito alla Variante alla Statale 16 o per meglio dire alla mini variante a "impatto zero".

Allo stesso tempo contrastiamo e respingiamo la perenne campagna denigratoria e gli errati racconti di Fratelli d'Italia sempre pronti ad alterare e a distorcere la realtà per attaccare persone o per ottenere qualche spiccio consenso.



La mini variante a impatto zero oltre ad essere al momento solo un progetto su carta privo di alcun finanziamento e senza nessuna copertura economica, avrà un senso solo se verrà realizzata la strada per il nuovo ospedale e solo se verrà finanziato il progetto della variante di Valle Cena che parte da Vasto nord e si collega alla SS650 passando appunto per Valle Cena e per i 29 Comuni del Vastese che meritano, come Vasto e San Salvo, attenzione, rispetto, risposte e attuazione delle loro richieste.



Un'opera poi che, se realizzata, devierebbe il traffico nel solo tratto che va dalla rotatoria della ex Ford a Buonanotte - e dunque sul solo territorio di Vasto - lasciando così "scoperto" il tratto che da località Trave giunge proprio alla ex Ford. La variante a impatto zero non risolverà dunque il problema del congestionamento dell'intero tratto vastese della Statale 16, ma solo una parte di esso e accentuandolo nel tratto "Trave-ex Ford".



È necessaria dunque una visione d'insieme che guardi all'intero territorio e non ad una sola parte di esso come ha affermato il sindaco e presidente della Provincia, Francesco Menna.



Solo facendo così si farà il bene il territorio, solo facendo così si dimostrerà di avere veramente a cuore le nostre Comunità sempre più abbandonate e lasciate sole da Fratelli d'Italia.



Basta dunque con gli annunci roboanti o l'esaltazione di vittorie inesistenti. Senza visioni future, senza condivisione con il territorio e senza battaglie unitarie, a perdere non sarà il centrodestra o il centrosinistra, ma solo il nostro territorio e le nostre Comunità. Si lavori dunque per lasciare qualcosa di bello, funzionale, utile e necessario a chi verrà dopo di noi.



Il plauso del momento, o il consenso spiccio per un voto domani, non crea futuro, non crea sviluppo, non crea progresso e capacità di competere con altre realtà d'Italia che nulla hanno da invidiare all'Abruzzo e al Vastese.

Simone Lembo, Segretario del circolo PD Vasto

Marianna Del Bonifro, Capogruppo del PD in Consiglio comunale a Vasto

Antonio Boschetti, Segretario del circolo PD San Salvo

Emanuela Tascone, Capogruppo del PD San Salvo

Michela Torricella, Consigliere comunale del PD San Salvo

Marco Mancini, Sindaco di Lentella

Carlo Moro, Consigliere provinciale di Chieti

Fiorella Porcaro Segretaria Circolo PD Lentella

Giuseppe Masciulli, Sindaco di Palmoli

Paola Ulacco, Segretaria del Circolo PD di Villalfonsina e Consigliere comunale

Federico Sboro e Marco Ulacco, Consiglieri comunali di Villalfonsina

Antinoro Piscicelli, Componente del Consorzio di Bonifica Sud e Segretario del Circolo PD Casalbordino

Peppino De Cillis, consigliere comunale di Gissi

Carlo Delle Donne, Segretario del circolo PD di Liscia

Gabriele Paganelli, Consigliere comunale di San Buono

Fausto Battista, Consigliere comunale di Roccaspinalveti

PD Roccaspinalveti

Daniele Molisani e Armando Menna, Consiglieri comunali di Monteodorisio