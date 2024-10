Incontro informativo “Tête à Tette” sulla prevenzione del tumore al seno

In occasione della chiusura del mese dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno, abbiamo deciso di concludere le nostre iniziative con un evento che unisca informazione e confronto diretto.

Il 30 ottobre, dalle 16:00 alle 18:00, presso la Sala semicircolare del Centro Culturale “A. Moro” di San Salvo, si terrà l’incontro informativo intitolato “Tête à Tette”. Con questo titolo, un simpatico gioco di parole che evoca un dialogo confidenziale, abbiamo cercato di rappresentare, senza troppi giri di parole, l’obiettivo del nostro evento: creare un’occasione di confronto diretto su un tema di grande importanza. Siamo onorati di avere con noi due esperte come la senologa Saveria Tavoletta della Breast Unit dell'Ospedale Bernabeo di Ortona e la farmacista oncologica Graziella Di Stefano.

Le dottoresse condivideranno le loro competenze e la loro esperienza, offrendo ai partecipanti l'opportunità di approfondire la conoscenza sulla prevenzione, la diagnosi precoce e le cure disponibili per il tumore al seno. L’evento, patrocinato dal Comune di San Salvo e da Europa Donna, è aperto a tutti coloro che desiderano porre domande e confrontarsi su questi temi cruciali, contribuendo così a diffondere consapevolezza e informazione. Ringraziamo le dottoresse per la loro disponibilità e tutti coloro che parteciperanno a questa iniziativa importante. Per ulteriori informazioni, contattare:

ASSOCIAZIONE LORY A COLORI www.loryacolori.com loryacolori.onlus@gmail.com Tel. 334 3104316 Facebook: Associazione Lory a colori ONLUS Instagram: Lory a color