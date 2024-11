PER UNA STORIA DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI VASTESI

Su iniziativa del “Dipartimento di Studi e Ricerche sulla Storia di Vasto” della Pro Loco “Città del Vasto” APS, in collaborazione con i volontari UNPLI del Servizio Civile Universale, sta allestendo un archivio storico-documentale sulle attività politiche svolte dai partiti e dai movimenti politici a Vasto.

La documentazione e le notizie recuperate saranno catalogate ed archiviate, sia in forma cartacea che digitalizzata, presso la nostra sede operativa in Via Arno n. 6 e saranno utili e fondamentali per uno studio teso alla ricostruzione delle attività e della storia dei partiti e dei movimenti politici che hanno operato sul territorio di Vasto dall’Unità d’Italia fino ai nostri giorni.

La Pro Loco di Vasto, già dalla sua costituzione, predispone di un suo Archivio storico-documentale, ricco di documentazione storica sia in formato cartaceo che digitalizzato, seguito da personale specializzato.

Pertanto, si ricercano:

Giornali e fogli politici editi e stampati a Vasto;

Articoli di giornali;

Manifesti e locandine;

Volantini;

Foto;

Lettere e comunicazioni di vario genere;

Registrazioni audio;

Riprese video;

Racconti e testimonianze orali.

Per tutta la documentazione che si vuole condividere, senza depositarla presso l’archivio della Pro Loco, si provvederà a copiare e/o digitalizzare e riconsegnare il materiale ai rispettivi proprietari, catalogando con l’indicazione del proprietario e del luogo di deposito.

Tutto il materiale cartaceo, fotografico, audio e video recuperato verrà catalogato con tutti i riferimenti necessari inerenti la documentazione e il depositante con fondi dedicati.

Per informazioni e adesioni:

cell: 348.3939050

e-mail: prolocovasto@gmail-com