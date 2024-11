Un mese di iniziative per la prevenzione del tumore al seno a Vasto

“Per la prima volta quest’anno abbiamo organizzato un mese di iniziative per la prevenzione del tumore al seno, pur sapendo che la prevenzione non è solo un appuntamento mensile, ma una promessa quotidiana verso noi stessi e gli altri. Ottobre in Rosa ci ricorda l’importanza della diagnosi precoce, della consapevolezza e del supporto, ma la realtà è che il bisogno di attenzione e di ricerca non conosce stagioni. Continuare significa restare accanto a chi combatte, diffondere speranza e contribuire a costruire un mondo in cui nessuno debba affrontare questa sfida da solo. Andare avanti è un atto di forza e di amore: per noi, per chi c’è, e per chi verrà.” - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche sociali Anna Bosco.



Un ringraziamento sincero per il prezioso lavoro svolto va a tutto il personale sanitario in servizio dell’Ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Vasto ed alla Direzione Sanitaria Aziendale dell’ASL 2.



“Siamo riconoscenti a tutte le associazioni e le persone che hanno aderito e partecipato con grande interesse a tutti gli appuntamenti ed ai relatori che hanno partecipato al convegno “Donne e rinascita” del 31 Ottobre 2024 a Palazzo d’Avalos, in particolare modo il Dottor Nicola d’Ostilio, responsabile Oncologia degli ospedali di Lanciano e Vasto, la dott.ssa Simona Grossi, la Dott.ssa Mariantonella Simone, il Dottor Nicola Marisi, la dott.ssa Simona Gildetti, la Dott.ssa Maria Saveria Tavoletta, la dott.ssa Marzia Salgarello in collegamento dal “Policlinico Gemelli” di Roma, la psiconcologa Antonella Lucci, l’Avv .Edy Biasone, le estetiste APEO Serena De Foglio e Paola Di Berardino.



Grazie alle moderatrici la dott.ssa Lucia Perilli e Rosaria Spagnuolo della “Ricoclaun” di Vasto.



Grazie per le testimonianze a Dalila Bonelli dell’Associazione “Lory a Colori” e Mariella Alessandrini dell’Associazione “La conchiglia Onlus“ a Miranda Sconosciuto, Elvira Iacovitti, Rosanna Marchione, Katia Basilico e Gessica Riccitelli e Valentina Franzese. Grazie ad Habibi Art and Design, all’Avis Vasto, alla Croce Rossa di Vasto ed alla Protezione Civile di Vasto così come agli ospiti dei precedenti appuntamenti Raffaella Simoncini e Francesco Coscioni con il libro “Bulky” , la cantante Joia B., Patrizia Angelozzi, Alessandro Giansanti dell’Associazione “Agarte Fucina delle idee” con la mostra fotografica di Federica Anna Molfese.” hanno concluso il sindaco Menna e l’assessore Anna Bosco

Hanno poi contribuito alla buona riuscita delle iniziative il Consorzio Vivere Vasto Marina, all’Associazione Podistica Vasto, Cammini e Benessere e Atletica Vasto, e partecipato con costante presenza il Circolo Zaccardi, l’Universita’ delle Tre Età di Vasto, Madrecultura, Associazione socio Culturale Pagliarelli, ADMO, Confesercenti, Ass. Femminile del sorriso, Un buco nel tetto, ANMI di Vasto,Emily Abruzzo.