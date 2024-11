“NO A STERILI POLEMICHE, SI FACCIA SQUADRA PER IL BENE DEL TERRITORIO”

“Mistificare la realtà dei fatti è tipico del Sindaco Di Fabio e dei suoi consiglieri, che anziché proporre concrete argomentazioni relativamente ai punti dibattuti nel corso del consiglio comunale di ieri, preferiscono strumentalizzare la posizione assunta dal nostro gruppo consigliare rispetto all’emendamento, presentato dalla maggioranza, in merito alla figura del Direttore generale del Civeta.” Così i consiglieri di minoranza di “Monteodorisio Domani” Daniele Molisani, Angela Menna e Armando Menna in una nota.

“Ci preme ricordare che nel lontano dicembre 2022, la maggioranza decise di non procedere con la trasformazione del consorzio, mostrando un totale disinteresse di fronte alla fine dell’era del Commissariamento regionale e alla possibilità di dialogare con l’Agir per determinare anche un sub ambito ottimale per una gestione efficace ed efficiente del servizio integrato dei rifiuti. Oggi ci troviamo di fronte ad uno scenario differente. La trasformazione regressiva del Civeta da srl a consorzio è necessaria e obbligata perché è l’unica strada per non perdere i finanziamenti del PNRR, ma anche per garantire scelte strategiche per il nostro territorio sia in termini di sviluppo economico che occupazionale.

Abbiamo deciso di astenerci rispetto alla proposta di emendamento presentata dalla maggioranza in quanto trattasi di “un copia e incolla” dettato da capricci politici della loro area di appartenenza.

Torniamo a ripetere che non accettiamo il vuoto moralismo di una maggioranza che si erge a paladina delle casse pubbliche solo perché il direttore generale non è nelle loro grazie e non appartiene a Fratelli D’Italia. Se è vero che Nuovo Agire ha a cuore le tasche dei cittadini, perché ha preferito tacere rispetto all’aumento dei compensi annui lordi, oltre i 140mila euro, di Schael e dei dirigenti Asl; allo stipendio del direttore generale Agir; agli incarichi retribuiti assegnati agli esponenti locali di Fratelli d’Italia, al compenso del direttore generale di Ecolan?

Come può Nuovo Agire affermare con fermezza di tutelare le casse comunali se ha introdotto la figura del Presidente del Consiglio comunale, mai esistita a Monteodorisio, che riceve un compenso per questa mansione gravando ulteriormente sui costi del Comune? I capricci politici negli ultimi anni hanno solo portato a diverse divisioni sul territorio. Intendiamo, invece, appellarci al buon senso, all’unità di intenti e ad una visione lungimirante che vada oltre le bandiere di partito nell’esclusivo interesse dei cittadini.

Per questo, chiediamo con fermezza al Civeta anche attraverso il CDA e al direttore generale un serio piano industriale che abbia un unico obiettivo: la ripartenza dell’impianto, garantendo il mantenimento dei costi, il raggiungimento degli obiettivi e la crescita del territorio. Dal nostro canto e invitiamo anche la maggioranza a farlo, monitoreremo nel tempo il raggiungimento degli obiettivi prima di giudicare la capacità o meno del direttore generale.

Infine, riteniamo doveroso invitare la maggioranza a considerare che i canali social di un Comune prevedono il rispetto di una comunicazione oggettiva, trasparente e utile ai cittadini, priva di riferimenti propagandistici. In altre parole, la pagina facebook di un Comune non è la pagina facebook di una lista civica. Pertanto, auspichiamo che contenuti e toni tengano conto delle specificità di ciascun canale comunicativo."