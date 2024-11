Domenica 10 novembre i Cioccolatini della Ricerca AIRC tornano ad addolcire e colorare Cupello. Per l’occasione verrà allestito uno stand, a cura della Protezione Civile Modavi Cupello, in Piazza Garibaldi, in cui sarà possibile acquistare i Cioccolatini di prelibatissimo cioccolato fondente firmato Venchi, dalle ore 10.30 alle ore 13.00. Un gesto importante ma anche buono, a fronte di una donazione di 15 euro.

Con il vostro contributo potrete dare nuova forza alla ricerca sui tumori che colpiscono ogni anno donne e uomini. Questa è un’iniziativa promossa da AIRC con l’obiettivo di sostenere i ricercatori impegnati a trovare le diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori. Con le donazioni che verranno raccolte si potranno sostenere quasi 6mila ricercatori impegnati a trasformare i risultati di laboratorio in strumenti di prevenzione, diagnosi e cura contro il cancro.

Sarà possibile acquistare i cioccolati AIRC già da venerdì pomeriggio, 8 novembre, ed è possibile prenotarli contattandoci al numero 380.6870034