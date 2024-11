Domenica 17 novembre ci sarà la presentazione del libro “I Trabocchi tra passato e futuro”, opera di Nicola Del Prete, politico e giornalista.

Questo volumetto sulla Costa dei Trabocchi nasce da un lavoro di ricerca, da fonti editoriali, orali e soprattutto amministrative, che testimonia l'evoluzione avuta dagli strumenti da pesca della nostra costa. Una evoluzione, quella dei trabocchi, non solo strutturale e di funzioni, ma soprattutto socio-turistica, nell'ambito di un quadro di programmazione legislativa regionale sempre in evoluzione. Il trabocco di oggi cessa di essere il mero strumento di lavoro per chi dal mare traeva il frutto della sopravvivenza e diventa l'elemento chiave del turismo costiero abruzzese.