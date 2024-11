In data 10.11.2024, presso la bucolica cornice de “La Casa del Contadino” in località Pagliarelli (Vasto, CH), il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna ha organizzato il service “Aggiungi un posto a tavola” per raccogliere fondi da donare alle famiglie più bisognose, in occasione della prossima festività del Santo Natale.

L’evento è stato coevo alla conviviale “Vino novello e castagne”, cui ha preso parte un cospicuo numero di soci, a cui si sono aggiunti diversi “amici esterni”, che ha coniugato lo spirito festoso con la finalità benefica del service. Come ogni anno, il service “Aggiungi un posto a tavola”, in pieno spirito lionistico, permetterà a diverse famiglie più sfortunate di vivere il periodo natalizio con maggiore serenità e speranza.