IL CIVETA CONTRO IL COMUNE DI SAN SALVO

Con riferimento alla questione in oggetto si precisa che la controversia riguarda crediti pregressi maturati dal CIVETA nei confronti del COMUNE DI SAN SALVO per servizi di igiene urbana svolti in favore del medesimo ente negli anni scorsi. In data 28 ottobre 2023 il Consiglio di Amministrazione deliberava il rinnovo di un’azione legale nei riguardi della citata amministrazione, conferendo in data 12.12.2023 specifico incarico all’Avv. Alessandra Notaro del Foro di Vasto. Si precisa, altresì, che i molteplici tentativi di addivenire ad una definizione transattiva della controversia (peraltro osservata e attenzionata dalla Corte dei Conti) sono risultati infruttuosi.