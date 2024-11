RIAPRE LA BIBLIOTECA A SCERNI CON NUOVI SERVIZI

"Dal 13 Novembre, ogni mercoledì e venerdì, dalle 15.30 alle 17.30, sarà riaperta la Biblioteca comunale presso Palazzo Raymondi, con la vigilanza di un educatore a disposizione". A comunicarlo è l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Scerni Laura Toscano che precisa come "la Biblioteca Comunale deve tornare ad essere luogo di studio, luogo di lettura, luogo di cultura e di socialità. Infatti per questo progetto sociale la biblioteca è stata arricchita di uno spazio completamente nuovo con una sezione di libri dedicati ai più piccoli. Quindi sia i bambini che i ragazzi potranno usufruire di questo luogo per tutto il periodo invernale e abbiamo inserito, grazie ad uno specifico fondo del Ministero, una figura che sarà presente per aiutare i più piccoli anche per i propri compiti di Scuola.

La Biblioteca di Scerni - sottolinea il Sindaco Carlucci Daniele - si trova all'interno dello storico Palazzo Raymondi, già luogo di incontri culturali e di matrimono civile, e adesso vi è l'impegno dell'amministratore comunale affinché i giovani possano frequentarla per studio e socialità. Pertanto concludono Carlucci e Toscano - vi aspettiamo al primo incontro di presentazione mercoledì 13 novembre ore 15.30 dove daremo informaziini e spiegazioni anche di un corso di Pittura per bambini di scuola primaria e secondaria di primo grado"