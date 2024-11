Tra i Borghi più Belli d’Italia

È stata un’esperienza unica, che sicuramente ripeterò nel 2025. Invito tutti i motociclisti a prendere in considerazione questa manifestazione mototuristica per i loro viaggi, un evento che ogni anno cresce in bellezza e partecipazione, organizzato con passione e cura dal MAXI MOTO GROUP di Terni.

Il Trofeo si svolge durante l'anno, dal 1° marzo al 31 ottobre, abbracciando la primavera, l’estate e l’autunno. Ogni partecipante è libero di scoprire i borghi al proprio ritmo, nel tempo che ha a disposizione, purché documenti con foto e scontrini che comprovino il passaggio nei borghi, inviando tutto via mail all’organizzazione. A ciascun partecipante verrà attribuito un punteggio, che servirà a scalare la classifica fino a raggiungere il vincitore finale.

Quest’anno, nel 2024, ho avuto il piacere di partecipare per la prima volta, percorrendo l’Italia e non solo, perché il Trofeo è ormai diventato un evento internazionale. Non si limita più ai “Borghi più Belli d’Italia”, ma coinvolge anche “Les Plus Beaux Villages de la Terre”. Paesi come Francia, Italia, Vallonia, Giappone, Spagna, Svizzera, Liechtenstein, Libano, Sassonia, Cina, Bosnia-Erzegovina e Russia sono oggi membri attivi di questa meravigliosa Federazione.

Ogni borgo che ho visitato è stato una scoperta, un piccolo gioiello spesso nascosto nei luoghi più remoti del mondo. Questi borghi non sono solo custodi di bellezze storiche e naturali, ma rappresentano un’opportunità per comprendere come la loro tutela e valorizzazione siano cruciali per una crescita economica e sociale sostenibile.

L'accoglienza che mi è stata riservata in ogni borgo è stata calorosa e genuina, un ricordo che porterò con me a lungo. È un segno di quanto queste comunità siano orgogliose della loro storia e del loro patrimonio, e un’ulteriore spinta per pianificare nuove visite nel 2025. Sto già lavorando all’organizzazione dei miei prossimi giri, per vivere e raccontare altre storie di passione, tradizione e ospitalità.

Per farvi rivivere la mia esperienza, ho preparato un video che riassume questo viaggio, raccontato attraverso immagini che parlano da sole, e con le voci di chi ogni giorno lavora per mantenere vivi questi luoghi: Presidenti delle Pro Loco, Assessori e Sindaci. Alcuni di loro li incontreremo anche al prossimo evento, il WONDER ITALY 2025, che si terrà dal 25 aprile al 1° maggio, nei Borghi più Belli d’Italia di Abruzzo, Molise e Basilicata (Caramanico Terme, Santo Stefano di Sessanio, Penne, Guardiagrele, Città Sant'Angelo, Rocca San Giovanni, Frosolone, Oratino, Sepino, Venosa, Acerenza, Guardia Perticara, Maratea e Matera). Per tutte le informazioni, visitate il sito: WONDER ITALY 2025.