CONFINDUSTRIA ABRUZZO ESPRIME SOLIDARIETAâ€™ A ORSINI

In un clima di confronto sociale, Confindustria Abruzzo esprime piena solidarietà al presidente Orsini per i toni estremi e le espressioni di intolleranza emerse durante la manifestazione studentesca di Milano. La libertà di espressione e di critica è alla base della nostra democrazia e va sempre rispettata; tuttavia, invitiamo tutti a evitare modalità di protesta che alimentino divisioni e minino il dialogo costruttivo. Guardiamo al futuro con apertura e rispetto reciproco, lavorando insieme per superare differenze nel segno della coesione sociale