Giornata regionale sulle dipendenze, tanti eventi e uno spettacolo teatrale

Tante iniziative, diversamente declinate, un'unica finalità: sensibilizzare la comunità su rischi e conseguenze delle dipendenze. L'Abruzzo si prepara a sottolineare questo tema con una giornata dedicata domenica 17 novembre 2024, data simbolica che darà il via a una serie di appuntamenti in calendario anche la prossima settimana.

Tutte le dipendenze, sia da sostanze quali tabacco, alcol, droghe (comprese le nuove sostanze psicoattive) sia comportamentali (gioco d'azzardo, cibo, Internet e nuove tecnologie, doping) sono importanti fattori di rischio per la salute pubblica. Si tratta, infatti, di una malattia cronica con possibili ricadute, che comporta perdita di controllo e induce un individuo a reiterare un comportamento nonostante le conseguenze avverse cui va incontro.

La ricorrenza della giornata, dunque, è occasione per richiamare l'attenzione di persone che presentano problemi correlati all'uso di sostanze o dipendenze comportamentali affinché si rivolgano ai Servizi per le dipendenze (Ser.D.) della provincia di Chieti che assicurano, gratuitamente e in anonimato, prestazioni di tipo diagnostico, di orientamento e supporto psicologico e terapeutico relativo allo stato di dipendenza e alla eventuale presenza di malattie infettive o psichiatriche.

Questi i recapiti delle tre sedi Ser.D.:

Ser.D. Chieti, via Discesa delle Carceri, 4 - sert.chieti@asl2abruzzo.it

Ser.D. Lanciano, via del Mare, 14 - sert.lanciano@asl2abruzzo.it

Ser.D. Vasto, corso Mazzini, 114 - sert.vasto@asl2abruzzo.it

In questi giorni si pone particolare attenzione al gioco d'azzardo patologico a cui è dedicato l'evento pubblico “Gioco d'azzardo. Incontro di animazione territoriale sull'auto mutuo aiuto”, in programma a Chieti, venerdì 22 novembre 2024, dalle ore 15.00 nel foyer del teatro Marrucino, con la partecipazione dei professionisti dei Ser.D. delle Asl abruzzesi e dei rappresentanti impegnati attivamente nei gruppi di auto-aiuto territoriali di promozione della salute e di contrasto all'azzardo.

Attraverso le loro voci, le testimonianze e gli interventi nella tavola rotonda, si porrà l'attenzione su un fenomeno ancora in forte espansione, non solo a livello nazionale, ma anche nella nostra regione, dando valore alle premesse culturali, alla visione e agli aspetti che possono contribuire ad avvicinare le persone alla cultura e alla pratica del ricevere aiuto aiutando, nell'idea di diventare promotori di interesse ad attivare questa potente ed efficace risorsa complementare per il benessere della comunità tra i diversi enti partecipanti alla rete dell'auto-aiuto.

L'incontro si chiuderà nella sala del teatro Marrucino con la rappresentazione di teatro sociale “Mister Jackpot (Vincere è facile)”, che andrà in scena alle ore 17.45. Scritto e interpretato da Marco De Martin Modolato, lo spettacolo è un'esplorazione emotiva nel gioco d'azzardo, un viaggio nell'eccitazione e nel conflitto che questo provoca in ognuno di noi.

L'evento e lo spettacolo teatrale, a ingresso libero e gratuito, sono rivolti a tutta la cittadinanza e a chiunque intenda migliorare e promuovere la salute; agli operatori del sistema dei servizi pubblici, del volontariato e dell'associazionismo.

I problemi legati al gioco d'azzardo sono in continuo aumento e la loro complessità impone l'attivazione di percorsi di sensibilizzazione, anche attraverso la promozione della cultura dell'auto mutuo aiuto. Le organizzazioni di mutualità sono realtà volontarie centrate sul protagonismo diretto di persone e famiglie coinvolte da una o più fragilità, basate sul rinforzo delle relazioni, sulla collaborazione di gruppo e coesione sociale. L'obiettivo è definire le premesse teoriche, la visione e gli aspetti che possono contribuire ad avvicinare le persone alla cultura e alla pratica dell'auto mutuo aiuto nell'ambito delle dipendenze comportamentali e a un suo rinforzo dal punto di vista culturale, valoriale e organizzativo.