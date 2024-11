“Mercatini di Natale nel Borgo” di Monteodorisio

Il Comune di Monteodorisio, in collaborazione con le Associazioni locali, presenta l’evento natalizio “Mercatini di Natale nel Borgo” che si terrà domenica 1 dicembre, presso l’Arena delle Grazie, dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Una giornata imperdibile, all’insegna dello spirito natalizio, con tante attività per grandi e piccini, in cui sarà possibile gustare specialità enogastronomiche locali e lasciarsi travolgere della Magia del Natale con i suggestivi Mercatini di Natale, stand di oggettistica natalizia e idee regalo uniche.

Non mancheranno il Villaggio di Babbo Natale, giochi, musica e tanto altro.

Per l’occasione, le associazioni invitano chiunque voglia partecipare con un proprio stand ad effettuare l’iscrizione entro e non oltre il 20 novembre e al pagamento della quota:

€ 10,00 per l’esposizione e/o vendita di oggettistica, creazioni artigianali, giocattoli e bigiotteria fatta a mano;

€ 20,00 per la vendita di cibi e/o bevande.

Per informazioni e iscrizioni: