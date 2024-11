"L’abbandono del Terminal Bus di Vasto è un fallimento evidente"

Sono trascorsi oltre tre mesi dalla consegna del terminal bus di via dei Conti Ricci al Comune di Vasto, ma l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Menna continua a dimostrarsi incapace di gestire una struttura tanto importante. Il terminal, che avrebbe dovuto essere un servizio essenziale per cittadini e viaggiatori, è oggi ridotto a uno spettacolo di degrado e vandalismo.

Le immagini che pubblichiamo testimoniano una realtà indegna: bagni distrutti, immondizia ovunque, sporcizia e incuria. Tutto ciò avviene nonostante le rassicurazioni del sindaco Menna, che aveva dichiarato che la struttura era “videosorvegliata e pronta all’uso”. È evidente che queste parole non corrispondono alla realtà, lasciando una struttura chiusa e abbandonata a se stessa. In questi tre mesi, l’unico dato certo è che l’amministrazione Menna non ha messo in campo alcun piano concreto per rendere operativo il terminal. L’incertezza sulla gestione, i continui rinvii e l’assenza di interventi strutturali testimoniano l’improvvisazione e il disinteresse con cui viene affrontato un problema di tale portata.

Fratelli d’Italia chiede con forza:

1. Un piano chiaro e immediato per la gestione della struttura, individuando soggetti competenti e stabilendo tempi certi.

2. Interventi urgenti per ripristinare il decoro della struttura, a partire dalla pulizia straordinaria e dalla riparazione dei servizi igienici vandalizzati.

3. Maggiore trasparenza e responsabilità da parte del sindaco e della sua giunta, che continuano a scaricare colpe senza fornire soluzioni.

Le strutture del terminal bus, che dovrebbero essere già operative, sono state realizzate con soldi pubblici e rappresentano una risorsa fondamentale per migliorare la mobilità della città. L’amministrazione Menna ha trasformato questo potenziale in un simbolo di abbandono e inefficienza, tradendo le aspettative di una città intera. Non tolleriamo più promesse vuote o polemiche strumentali. Il tempo delle scuse è finito. I cittadini di Vasto meritano una struttura operativa, sicura e decorosa. Invitiamo il sindaco Menna a dimostrare finalmente responsabilità e capacità amministrativa, garantendo una soluzione immediata per il terminal.