Presentazione del progetto "Il Giardino di Roberta" presso l'Hospice di Torrevecchia Teatina. 30 novembre 2024 ore 10:30. Un giardino dedicato ai malati oncologici in ricordo di Roberta Cianci.

Il 30 novembre alle ore 10:30, presso l'Hospice di Torrevecchia Teatina (CH) ci sarà la presentazione del progetto "Il Giardino di Roberta", la riqualificazione di uno spazio verde all'edificio per trasformarlo in un meraviglioso giardino dedicato ai malati oncologici e come luogo di bellezza e di biodiversità.

Il giardino è dedicato alla dott.ssa Roberta Cianci, deceduta il 13 aprile 2024 per una grave malattia, dirigente medico della Radiologia di Chieti dal febbraio 2006. Esperta di radiologia addominale/oncologica ha fatto parte di consigli direttivi di società scientifiche nazionali di settore e autrice di numerose pubblicazioni su riviste internazionali.

Il giardino è promosso dal Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio Co.n.al.pa. Pescara-Chieti, nella persona della sua presidente Annalisa Petrucciani, dal Coordinamento Regionale Co.n.al.pa. Abruzzo, dallo staff dell'Hospice, dalla dott.ssa Rita Capanna, medico pediatra e amica di Roberta Cianci; la stesura del progetto è stata curata dal botanico paesaggista Alessia Brignardello, membro dello staff tecnico-scientifico del Co.n.al.pa. Abruzzo; la sua realizzazione vedrà la partecipazione di varie associazioni e cittadini sensibili che finanzieranno una raccolta fondi con donazioni per portare a termine i lavori entro gennaio 2025.

"Si tratta di un progetto molto importante che sarà dedicato a tutte le persone che soffrono per malattie oncologiche e non solo" spiegano i promotori del giardino, "Inoltre questo giardino rappresenterà una importante riqualificazione e valorizzazione di un'area dismessa vicino all'hospice che diventerà luogo di biodiversità e di contemplazione della natura. Nascerà quindi un giardino terapeutico di grande importanza naturalistica."

"Il messaggio è molto importante: attraverso i giardini noi possiamo valorizzare e recuperare il territorio, migliorare la qualità della vita delle persone e regalare bellezza a chi soffre."

La presentazione inizierà alle ore 10:30. Gli interventi saranno moderati da Alberto Colazilli, presidente del Co.n.al.pa. nazionale e curatore di giardini. L'introduzione sarà a cura della dott.ssa Mirella Di Prinzio, direttrice dell'Hospice, della dott.ssa Rita Capanna, tra le promotrici del giardino e del Dott. Massimo Caulo, primario del Reparto di Radiologia dell'Ospedale di Chieti, che racconteranno anche la storia di Roberta Cianci e spiegheranno il valore simbolico di questo giardino.

A seguire gli interventi di Annalisa Petrucciani, promotrice del progetto, presidente di Co.n.al.pa. Pescara Chieti, e di Monica d'Aurelio, presidente del Coordinamento regionale Co.n.al.pa. Abruzzo, che spiegheranno le azioni di promozione per la realizzazione del giardino; a seguire l'intervento tecnico del botanico Alessia Brignardello che spiegherà il progetto del giardino con presentazione dell'opera di riqualificazione e messa a dimora di alberi e arbusti.

A conclusione della mattinata ci sarà la messa a dimora del primo albero del "Giardino di Roberta" che inaugurerà l'inizio dei lavori e delle attività per realizzare il nuovo spazio verde.