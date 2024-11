"X MAS" È UNA SCRITTA EQUIVOCA

l gruppo di “Sinistra Civica Ecologista” di San Salvo

attraverso questo comunicato, intende esprimere una ferma denuncia riguardo l'uso della scritta "X Mas", installata presso la rotonda d’ingresso della nostra Città per le celebrazioni natalizie.



Questo termine, sebbene possa sembrare innocuo e venga utilizzato da molte persone con l'intento di sintetizzare e realizzare un augurio festivo, porta con sé una connotazione storica che non possiamo e non dobbiamo ignorare.

Il termine "X Mas" rappresenta, infatti, una chiara allusione alla formazione della Repubblica Sociale Italiana, un regime fascista che ha portato a una grave violazione dei diritti umani e a una divisione profonda della società. La lettera "X" richiama la figura dei "X Mas", cioè dei "marò" della Decima flottiglia MAS, noti per la loro collaborazione con il regime fascista e le atrocità compiute durante la Seconda Guerra Mondiale.

L’utilizzo di questa abbreviazione, specialmente in un contesto di festa e celebrazione come quello del Natale, è non solo inopportuno, ma anche offensivo per coloro che hanno subito le conseguenze di quel regime, per le vittime del fascismo e per tutti coloro che si battono per la memoria storica e la valorizzazione dei diritti civili. È fondamentale che la nostra società si impegni a riconoscere e respingere ogni forma di revisionismo storico e di appropriazione di simboli che richiamano ideologie oppressive.

Pertanto, invitiamo tutte le istituzioni, i cittadini e i media a riflettere sull’importanza del linguaggio che utilizziamo e ad evitare l'impiego di termini che possono evocare tali reminiscenze storiche. È fondamentale promuovere un Natale inclusivo, che celebri i valori di pace, rispetto e solidarietà, distaccandosi da qualsiasi richiamo a un passato oscuro e divisivo.

Non possiamo permettere che tradizioni e simboli vengano distorti o mal interpretati. Dobbiamo essere vigili e responsabili nella scelta delle parole, per garantire che ogni celebrazione riflette un autentico spirito di comunità e di unità, lontano da ogni ideologia che ha fatto del male alla nostra società.

Il gruppo “Sinistra Civica Ecologista” augura Buone Feste a tutta la cittadinanza.