RIMUOVERE X MAS DALLA ROTONDA ALPINI

Come sezione ANPI di San Salvo chiediamo all'amministrazione di questa città di rimuovere le luminarie con la scritta X Mas.

Appoggiamo le ragioni descritte nel comunicato di Sinistra Civica Ecologista, secondo cui la scritta XMas potrebbe rimandare il pensiero ad una nota forza militare di matrice fascista, ma crediamo che la dicitura XMas oltre a non appartenere alla nostra cultura, sia diventata una trovata prettamente commerciale, cosa che va a ledere il vero spirito del Natale!

Certi della vostra comprensione attendiamo un riscontro razionale e propositivo, omaggiando San Salvo con gli auguri scritti in italiano.