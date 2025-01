Auto rubata sperona mezzo della Polizia sull'A14, ladri in fuga

La Polizia Stradale intercetta un'auto rubata e la blocca all’altezza del casello di Vasto Sud/San Salvo dell'Autostrada A14 Adriatica, i ladri si danno alla fuga.

Il veicolo era stato sottratto in un parcheggio pubblico, nelle vicinanze di un hotel a Roccaraso, nella notte del 31 dicembre.

Gli autori del furto, seppur avvistati da alcuni passanti mentre scassinavano la serratura e si impossessavano del mezzo, sono riusciti a rubarlo dandosi a precipitosa fuga.

Poco dopo l’allarme, il veicolo, in fuga verso la Val di Sangro, è stato individuato in territorio Atessa per poi dirigersi, a velocità sostenuta, verso l'ingresso dell'autostrada.

Ricevuta la segnalazione, la pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione di Vasto Sud, avvisata dal C.O.A, ha intercettato l'auto rubata ed in un primo momento il veicolo sembrava anche rallentare la marcia. Improvvisamente, però, il mezzo, accelerando, speronava l’auto della Polstrada.

Per evitare ulteriori pericoli per la circolazione stradale è intervenuta una seconda pattuglia della Polizia Stradale di Pescara al fine di salvaguardare gli altri automobilisti in avvicinamento.

Dopo il forte speronamento, che ha provocato gravi danni ai veicoli e lesioni agli operatori di polizia, gli occupanti dell’auto rubata, all’altezza del casello di Vasto Sud, si sono lanciati dal veicolo in movimento lasciandolo privo di controllo, fuggendo oltre la carreggiata tra i campi. Nonostante le ricerche siano andate avanti fino a tarda mattinata gli autori del furto sono riusciti a dileguarsi.

Il veicolo rubato è stato recuperato e restituito al proprietario. Sono in corso le indagini volte ad identificare i responsabili.