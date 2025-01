Crisi automotive: "Servono fatti e azioni"

“Sulla crisi di Denso, Pilkington e Stellantis non serve vicinanza da parte di chi, oggi, e da sei anni ormai, governa questa Regione, e da due anche il Governo nazionale. Servono invece fatti e azioni.”

Inizia così una lunga ed articolata nota sulla situazione del comparto automotive del territorio a firma di numerosi esponenti del Partito Democratico.

"Come abbiamo già sottolineato alcune settimane fa, la Denso sta toccando il minimo storico di dipendenti, con la cassa integrazione che scade oggi e senza nessuna idea e concretezza di una sua proroga.

Vuote e prive di contenuto dunque le parole espresse dal Sen. di Fratelli d'Italia, Etelwardo Sigismondi e ancor peggio quelle dell'assessore regionale alle Attività Produttive e al Lavoro, Tiziana Magnacca che sulla grave crisi industriale interviene dicendo, come da dodici mesi ormai, che farà "quanto necessario per proteggere le grandi aziende del Vastese e dell'Abruzzo" spostando però subito dopo, e come suo solito fare, il tiro altrove parlando di "aerostazione e della costituzione del Distretto abruzzese dell'aerospazio", che sarà sì importante, ma che nei fatti non risolve il reale problema che attanaglia il Vastese e l'Abruzzo, e cioè la crisi industriale che sta mettendo in ginocchio la nostra economia e centinaia di famiglie il cui futuro purtroppo non è affatto roseo né tantomeno sereno.

Fratelli d'Italia, Magnacca, Marsilio e Sigismondi dunque, invece di intervenire solo per prendersi le prime pagine dei giornali senza dire nulla di concreto, dovrebbero avere la decenza di intervenire per annunciare soluzioni ed azioni a riguardo.

Sono stati eletti per dare risposte non per esprimere vicinanza alle aziende che sono in affanno.

Quando era in Regione il Sen. Sigismondi si appellava al governo nazionale. Ora dai banchi del Senato si appella invece all'Europa, con Marsilio che resta in silenzio e con la Magnacca che parla di altro, ricordando che già quand'era sindaco la sua attenzione era rivolta alla crisi industriale.

Beh i fatti purtroppo stanno dimostrando che da undici anni il suo impegno per Denso e Pilkington non ha portato a nessun effetto positivo.

La Regione Abruzzo, con Marsilio e Magnacca, hanno oggi perso un'occasione: avrebbero potuto e dovuto creare un fondo regionale per la crisi industriale invece di elargire fondi a pioggia per accontentare l'uno e l'altro o per finanziare i vari festival.

Sull'Arap commissariata poi non sono state destinate neanche le risorse per la semplice e necessaria manutenzione, e sul Defr non hanno "scritto" una sola "riga" sulle politiche industriali.

Uno scandalo, una vergogna!

E mentre loro gioiscono su chissà quali obiettivi raggiunti, le aziende annaspano e le famiglie non solo si impoveriscono, ma vedono leso il loro diritto al lavoro".