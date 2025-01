Casalanguida ha il suo Teatro Comunale

Ha rappresentato un'opportunità di festa e cultura l’inaugurazione del Teatro Comunale a Casalanguida, realizzato in un palazzo storico ristrutturato e allestito con poltrone, impianto audio, microfoni e tutti i servizi necessari per ospitare eventi culturali e sociali.

Il parroco Don Jerosin Kattar ha benedetto la struttura, sottolineando l’importanza di avere un luogo di incontro e cultura a disposizione di tutti.

“Finalmente anche Casalanguida ha un teatro,” ha commentato il sindaco Luca Conti. “Un luogo che sarà il cuore pulsante della vita culturale del paese e che rappresenta un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del nostro patrimonio storico e sociale.”

La nuova struttura - si evidenzia in una nota del Comune di Casalanguida - è un simbolo di rinascita per il borgo e un’opportunità per tutti i cittadini di vivere momenti di condivisione, cultura e intrattenimento.