Otorinolaringoiatria Vasto, in pensione il dottor Guglielmo Gaggini

Va in pensione il dottor Guglielmo Gaggini , responsabile dell' Otorinolaringoiatria dell'Ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Vasto.

"A lui - scrive in una nota il sindaco di Vasto Francesco Menna - profonda gratitudine per essere stato un punto di riferimento non solo a Vasto ma anche fuori regione insieme all'indimenticabile dottor Roberto Buzzelli e a tutta la squadra di Otorinolaringoiatria.

A nome della città e dell'Amministrazione comunale un grazie di cuore per il lavoro fatto e buon pensionamento."