Stefano Matteucci nuovo segretario regionale della UGL Salute

La UGL Salute Abruzzo ha il suo nuovo segretario regionale. L'incarico è stato affidato a Stefano Matteucci, già responsabile della UGL Salute Teramo. "Matteucci – dichiara il segretario nazionale Gianluca Giuliano – sta svolgendo da tempo, con grande impegno e competenza, un'azione sindacale penetrante e vicina agli operatori del teramano. Le sue costanti battaglie per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare i professionisti e garantire ai cittadini un'assistenza migliore è riconosciuta come dimostra la costante crescita della nostra sigla. Ora dovrà spostare il raggio d'azione sull'intero territorio regionale raccogliendo le istanze di tutti coloro che nella UGL Salute vedono la possibilità di rivoluzionare la sanità da protagonisti". Il nuovo segretario regionale è pronto alle nuove sfide che lo attendono. "La nostra Federazione ed il sottoscritto – le parole di Matteucci - si sono distinti, nella provincia di Teramo, per aver messo sempre la faccia schierandosi al fianco degli operatori e non accettando mai alcun tipo di compromesso. In alcuni frangenti siamo stati pungenti e scomodi per arrivare a centrare l'obiettivo delle nostre battaglie. C'è da combattere la carenza degli organici, serve garantire la massima sicurezza degli operatori troppo spesso bersaglio di episodi di violenza, bisogna dare forza e dignità alla figura degli Oss e, per quanto riguarda il comparto emergenza-urgenza, sostenere il riconoscimento giuridico e professionale della figura dell'autista soccorritore. Ed alle porte ci sono le elezioni per le RSU a cui ci faremo trovare proni per far soffiare il vento della novità sulla sanità abruzzese"



Fabrizio Fabbri

Responsabile Comunicazione UGL Salute