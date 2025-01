Nasce una nuova Scuola Media a San Salvo

Una nuova Scuola Media a San Salvo, l'annuncio del Prof. Vincenzo Parente, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo ‘Gianni Rodari’.

"Con immensa gioia ho il piacere di annunciare che la petizione per l’istituzione di una nuova Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Rodari ha avuto successo.

Questo straordinario risultato è il frutto dell’impegno e della partecipazione della cittadinanza di San Salvo, unita nel desiderio di garantire ai nostri ragazzi la continuità didattica in un ambiente educativo stabile e coerente.

Voglio ringraziare di cuore tutti i cittadini firmatari della petizione, che con il loro sostegno hanno dimostrato quanto la nostra comunità tenga al futuro delle nuove generazioni.

Un ringraziamento speciale va inoltre al Direttore dell’USR, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, e a tutti i componenti della Giunta Comunale e degli Uffici competenti per aver accolto la nostra istanza e aver lavorato concretamente per trasformare un sogno che sembrava lontano, solo pochi mesi fa, in una realtà tangibile.

L’Istituto Comprensivo Rodari rappresenta da sempre un punto di riferimento educativo per San Salvo, e l’istituzione di questa nuova Scuola media permetterà agli studenti di proseguire il loro percorso formativo senza interruzioni, rafforzando il legame con la comunità educante di cui fanno parte. Questo importante traguardo testimonia che, quando una comunità lavora insieme, è possibile superare qualsiasi ostacolo.

Un ringraziamento particolare va anche a tutti coloro che hanno contribuito alla diffusione della petizione, dai volontari agli insegnanti, passando per le realtà locali che hanno messo a disposizione i punti di raccolta firme. Ogni singola firma ha fatto la differenza.

Questa vittoria è di tutti noi e, soprattutto, dei nostri ragazzi, che ora potranno guardare al loro futuro con maggiore fiducia e serenità.

Grazie, San Salvo!"