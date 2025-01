Vacanze finite, ripartono tutti i cantieri sull'A14

Terminate le vacanze di Natale, ripartono di notte tutti i cantieri sull'autostrada A14. La fine è prevista non prima del 2026. I cantieri interessano la galleria Colle Marino Nord (tra Atri-Pineto e Roseto degli Abruzzi) e i viadotti Cerrano Sud e Marinelli in direzione Nord. Tra Pescara sud-Francavilla al Mare e Vasto sud tornano invece i lavori per la manutenzione ordinaria. Inevitabili le code, complici le deviazioni di carreggiata o le monocorsie. Disagi al traffico nel tratto compreso tra Atri-Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione nord per l'ammodernamento della galleria Colle Marino Nord, nonché nel tratto che va da Atri-Pineto a Pescara Nord in direzione sud per indagini e ispezioni nella galleria Colle Pino. E ancora, lavori di manutenzione nella galleria Solagne Sud e riqualificazione delle barriere bordo ponte sul viadotto Cerrano Sud a partire dalle ore 22 di mercoledì 10 gennaio.

Tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione nord, invece, bisogna riqualificare le barriere bordo ponte del viadotto Marinelli Nord, mentre tra Pescara Sud-Francavilla al Mare a Pescara Ovest-Chieti in direzione nord sono in programma indagini e ispezioni nella galleria Colle Moretto Nord, nonché il risanamento dei giunti del viadotto Alento Nord. Infine nel tratto compreso tra Ortona e Lanciano in entrambe le direzioni bisogna risanare i giunti dei viadotti Saraceni Sud. Per la riconfigurazione del cantiere sul viadotto Marinelli, dalle ore 22 di mercoledì 10 alle ore 6 di giovedì 11 gennaio, chiude il tratto compreso tra Pineto e Pescara nord, in entrambe le direzioni, verso Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

Pertanto sono inaccessibili le aree di servizio Torre Cerrano ovest e Torre Cerrano est, rispettivamente verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pineto, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord; verso Ancona/Bologna: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, percorrere la SS16 e rientrare in A14 a Pineto.