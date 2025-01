San Salvo, rimpasto di deleghe: il Sindaco De Nicolis rilancia l'azione amministrativa a metÃ  mandato

A metà del suo mandato amministrativo, il Sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, ha annunciato un rimpasto di deleghe con l’obiettivo di rendere più efficiente l’azione amministrativa e garantire una rinnovata spinta nel perseguimento degli obiettivi prefissati. Le nuove nomine, destinate a dare un rinnovato ritmo alla gestione della città, sono state comunicate con un messaggio di gratitudine nei confronti degli assessori e dei consiglieri delegati per il lavoro svolto finora.

"Ringrazio gli assessori e i consiglieri delegati per il lavoro svolto in questi anni, che ha permesso di raggiungere già numerosi obiettivi prefissati. Le nuove deleghe daranno ulteriore entusiasmo ed un rinnovato ritmo all’azione amministrativa e ci consentiranno di ultimare con determinazione tutto quanto stabilito nel programma elettorale e di continuare a cogliere risultati importanti per la nostra Città", ha dichiarato il Sindaco De Nicolis.

Le nuove deleghe sono state così distribuite:

Eugenio Spadano : Vice Sindaco, Sanità, Polizia Locale, Tributi, Trasporti.

: Vice Sindaco, Sanità, Polizia Locale, Tributi, Trasporti. Tony Faga : Ambiente, Transizione Ecologica, Politiche di sviluppo del verde pubblico, Manutenzione e decoro urbano, Transizione Digitale, Politiche Energetiche, Economato, Patrimonio, Protezione Civile, Spazio Pubblico bene comune, Viabilità.

: Ambiente, Transizione Ecologica, Politiche di sviluppo del verde pubblico, Manutenzione e decoro urbano, Transizione Digitale, Politiche Energetiche, Economato, Patrimonio, Protezione Civile, Spazio Pubblico bene comune, Viabilità. Carla Esposito : Attività produttive (Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), Valorizzazione del Centro Cittadino, Servizi Demografici (Stato Civile, Elettorale, Toponomastica), Politiche di promozione dei prodotti tipici territoriali, Regolamentazione e informatizzazione dei servizi cimiteriali, Politiche per la difesa e tutela degli animali.

: Attività produttive (Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), Valorizzazione del Centro Cittadino, Servizi Demografici (Stato Civile, Elettorale, Toponomastica), Politiche di promozione dei prodotti tipici territoriali, Regolamentazione e informatizzazione dei servizi cimiteriali, Politiche per la difesa e tutela degli animali. Elisa Marinelli : Lavori Pubblici, Turismo ed eventi (Marketing territoriale, comunicazione e promozione turistica integrata della città e del territorio).

: Lavori Pubblici, Turismo ed eventi (Marketing territoriale, comunicazione e promozione turistica integrata della città e del territorio). Gianmarco Travaglini: Politiche Sociali e della Solidarietà, Pari Opportunità, Politiche per le disabilità, Pubblica Istruzione, Politiche educative, Trasporti scolastici, Politiche Giovanili.

Rimangono invariate le deleghe già conferite ai consiglieri comunali Maria Travaglini, Angelo Fabrizio e Roberto Rossi, i quali proseguiranno nel loro impegno per il bene della città.

Inoltre, il Sindaco Emanuela De Nicolis ha mantenuto per sé le deleghe all’Urbanistica, al Bilancio, alle Politiche attive per la legalità, al Demanio e al Personale.

Con questo nuovo assetto, l’amministrazione comunale di San Salvo punta a proseguire con determinazione sulla strada della crescita e dello sviluppo, affrontando le sfide del futuro con maggiore dinamismo e un’organizzazione rinnovata.