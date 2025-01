Furto notturno all'Unieuro di San Salvo: i ladri divelgono l’ingresso e rubano materiale di valore

Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 2025, un furto con dinamiche audaci è stato messo a segno ai danni del negozio Unieuro situato nel mini centro commerciale alla periferia di San Salvo, in via Gargheta. I malviventi, dopo aver divelto l'ingresso del punto vendita, sono riusciti ad accedere ai locali e a trafugare materiale elettronico e tecnologico di valore.

Il furto è stato scoperto questa mattina, quando i responsabili del negozio, arrivati per aprire, si sono trovati di fronte i danni e la merce mancante. La quantificazione esatta del bottino è ancora in fase di accertamento, ma le prime stime indicano un danno considerevole.

Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente sul posto, avviando le indagini per cercare di identificare i responsabili. Al momento, gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza interne ed esterne al centro commerciale, nella speranza di raccogliere indizi utili per risalire ai ladri.

Il furto è avvenuto in una zona periferica della città, ma comunque frequentata da numerosi cittadini, soprattutto nel periodo delle festività. Non è escluso che i malviventi abbiano agito approfittando della scarsa sorveglianza notturna, ma le forze dell'ordine non escludono alcuna ipotesi.

Al momento, il centro commerciale di via Gargheta è stato teatro di diversi furti in passato, ma mai con modalità così violente e organizzate. La comunità locale si è mostrata preoccupata per l'aumento di episodi criminosi in quella zona, con richieste di maggiore sicurezza e presidi più costanti da parte delle forze dell'ordine.

La vicenda, che ha suscitato un ampio interesse anche sui social, è ancora in corso di sviluppo e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.