Le 'Letture in Musica' del Presidio Nati per Leggere dell'Istituto Omnicomprensivo “Cosimo Ridolfi”

Continuano le attività di promozione della lettura a bassa voce del Presidio Nati per Leggere Istituto Omnicomprensivo “Cosimo Ridolfi” del Progetto Locale NpL Rete del Vastese.

Sabato 18 gennaio, dalle ore 10:30 alle 12, la Biblioteca del polo scolastico di Cupello, in via Alcide De Gasperi, ospiterà l’evento Letture in Musica, aperto ai bambini del territorio e alle loro famiglie.

La musica, accompagnata alla lettura di albi selezionati e ad attività laboratoriali, sarà il filo conduttore che guiderà grandi e piccini alla scoperta delle emozioni e dei benefici che da essa derivano. A condurre le attività la maestra di musica Anna Tomeo e la musicoterapeuta Giada Fiore; immancabili inoltre le lettrici volontarie della Rete.

L’incontro sarà inoltre occasione, come sempre, per informare i genitori sul programma nazionale Nati per Leggere e sull’importanza della lettura condivisa.