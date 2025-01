Incidente all'Incrocio tra via dello stadio e via delle rose: due minorenni coinvolti

Intorno alle 23.00 di ieri sera, un incidente stradale ha coinvolto un Ape 50 e una Fiat Bravo all'incrocio tra Via dello Stadio e Via delle Rose, nelle vicinanze della rotonda. A bordo del piccolo veicolo a tre ruote si trovavano due minorenni: uno, ferito a una gamba, è stato immediatamente trasportato in ospedale dal personale del 118, mentre l'altro, che ha riportato un trauma alla testa, è stato portato dai genitori, anch'essi accorsi sul posto, alla struttura ospedaliera.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri di San Salvo, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area, e il personale del 118, che ha prestato i soccorsi necessari.



Sarà ora cura delle forze dell'ordine appurare la dinamica dell'incidente, considerando anche le condizioni del manto stradale che potrebbe aver influito sulla perdita di controllo dei veicoli.