Risorse idriche dalla Diga di Chiauci, confronto aperto

Le risorse idriche della diga di Chiauci e le ragioni produttive dell’area industriale di San Salvo sono stati al centro del momento di confronto promosso dall’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca che ha incontrato nella sede del Comune di San Salvo il presidente del Consorzio di Bonifica Sud Nicolino Torricella e il presidente di Pilkington Italia spa Graziano Marcovecchio.

Incontro sollecitato dal presidente Marcovecchio in quanto il gruppo vetrario ha grande necessità di avere con regolarità e in maniera continua acqua per il proprio ciclo produttivo, che non può essere fermato.

“Abbiamo discusso sulla necessità di accumulo e rilascio delle risorse idriche dell’invaso di Chiauci che vengono convogliate sulla costa per approvvigionare delle aree industriali di Piana Sant’Angelo e a uso turistico per San Salvo Marina e Vasto Marina. Abbiamo chiesto – sottolinea l’assessore Magnacca – al presidente del Consorzio di Bonifica che vengano garantite le adeguate quantità d’acqua. In un prossimo incontro chiederemo lo stesso impegno alla Sasi”.

Come ha ribadito il presidente Torricella gli interventi, nell’ambito del finanziamento FSC 2014-2020 per elevare la sicurezza e la tenuta del sistema di impermeabilizzazione della sponda sinistra della diga di Chiauci, hanno permesso di chiedere alla Direzione Dighe di Napoli l’incremento della quota dell’invaso da 4 milioni a 8,2 milioni di metri cubi.

L’assessore Magnacca ringrazia il presidente del Consorzio di Bonifica Sud: “Apprezziamo il lavoro sin qui fatto da Nicolino Torricella che si impegna in maniera celere per affrontare e risolvere tutte le problematiche alle attività connesse alle sue responsabilità in nome e per conto della Regione Abruzzo”.