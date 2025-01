Osvaldo Menna: 'Bettino Craxi, un uomo avanti al suo tempo. La sua ereditÃ  vive ancora oggi

San Salvo, 20 gennaio 2025 – A 25 anni dalla morte di Bettino Craxi, Osvaldo Menna, presidente del Circolo Pertini di San Salvo, ha voluto ricordare la figura del leader socialista in un’intervista emozionata e riflessiva. Il politico e attivista ha ripercorso alcuni degli aspetti più significativi della carriera di Craxi, sottolineando il suo impatto sulla politica italiana e il ricordo che ancora oggi suscita nella cittadinanza.

"Bettino Craxi è stato un uomo che ha scritto pagine fondamentali della storia del nostro Paese," ha dichiarato Menna. "Nonostante le controversie che hanno segnato la sua carriera, rimane una figura centrale per la politica italiana. Il suo impegno per l’Europa, per il rafforzamento del welfare e per il rinnovamento delle istituzioni sono aspetti che dobbiamo continuare a studiare e approfondire."

Menna ha anche voluto ricordare con affetto e rispetto l'intitolazione di una strada della città di San Salvo a Bettino Craxi, avvenuta anni fa, come segno tangibile di riconoscimento nei confronti di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia. "L'intitolazione della strada a Bettino Craxi è un segno di stima e di riconoscimento che la nostra città ha voluto dare a un grande protagonista della politica italiana," ha affermato Menna. "Una strada che porta il suo nome è un simbolo, ma anche un invito a ricordare la sua eredità politica e a riflettere su ciò che ha significato per il nostro Paese."

Il presidente del Circolo Pertini ha anche sottolineato come la memoria di Craxi continui a suscitare sentimenti contrastanti, ma ritiene che sia importante superare le divisioni ideologiche per apprezzare il contributo che l’ex presidente del Consiglio ha dato al paese. "Le sue scelte politiche non furono mai facili, ma hanno segnato un percorso di trasformazione per l'Italia. È importante che le nuove generazioni conosciamo la sua figura e le sue idee per comprendere meglio anche l'attualità politica," ha concluso Menna.

L'intervista si è conclusa con un invito alla riflessione e alla consapevolezza che, nonostante le controversie che hanno accompagnato la sua carriera, il ricordo di Bettino Craxi continua ad essere parte integrante del dibattito pubblico e culturale italiano. Menna ha rinnovato il suo impegno nel mantenere viva la memoria storica, anche attraverso il lavoro del Circolo Pertini, che da sempre promuove il dialogo e il confronto su temi politici rilevanti.