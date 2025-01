San Salvo, il Sindaco De Nicolis: la variante SS16 Ã¨ cruciale per il futuro della cittÃ '

Emanuela De Nicolis, sindaco di San Salvo, interviene sulla variante della SS16, descrivendo l'opera come "essenziale per il futuro della città e per la sicurezza dei cittadini". La realizzazione della variante, da tempo al centro del dibattito pubblico, rappresenta un passo fondamentale nel piano di sviluppo infrastrutturale del territorio.

il sindaco De Nicolis ha illustrato i benefici concreti che la variante porterà alla città, non solo dal punto di vista della viabilità, ma anche in termini di sicurezza e qualità della vita per la comunità. "La SS16 è una delle arterie principali per il nostro territorio, ma ormai non è più sufficiente per sostenere il traffico crescente. Con la variante, riusciremo a migliorare la circolazione e a ridurre notevolmente il rischio di incidenti, soprattutto nelle zone più critiche," ha affermato il sindaco.

"La variante è un progetto strategico per il nostro comune. Non solo risolverà una delle principali criticità infrastrutturali della zona, ma darà anche una spinta positiva al nostro sviluppo economico. Con il miglioramento della viabilità, ci saranno opportunità di crescita per le imprese locali, oltre a una maggiore attrattività per il turismo," ha aggiunto De Nicolis.

