La Polizia Locale celebra San Sebastiano: il Sindaco De Nicolis e il Comandante Persich rendono omaggio ai caduti

San Salvo ha celebrato la festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, con una cerimonia che ha visto la partecipazione delle autorità locali, delle forze dell'ordine e delle associazioni cittadine. La giornata è iniziata con una messa celebrata da Don Raimondo, parroco della chiesa di San Giuseppe, e si è conclusa con il tradizionale deposito della corona d’alloro al Monumento ai Caduti.

Alla funzione religiosa, che ha visto la partecipazione degli agenti della Polizia Locale, erano presenti il sindaco Emanuela De Nicolis, il comandante della Polizia Locale Antonio Persich e rappresentanti delle associazioni locali. Durante l’omelia, Don Raimondo ha sottolineato l’importanza del lavoro della Polizia Locale, un servizio fondamentale per la comunità, impegnata ogni giorno a garantire ordine e sicurezza.

"San Sebastiano è il nostro protettore e oggi, insieme alla Polizia Locale, rendiamo omaggio al suo esempio di sacrificio e dedizione al servizio degli altri. Questa giornata è un’occasione per ringraziare tutti coloro che ogni giorno operano per il bene della nostra città," ha dichiarato il sindaco De Nicolis, esprimendo gratitudine agli agenti e a tutti coloro che contribuiscono al benessere della comunità.

A seguire, i partecipanti si sono recati al Monumento ai Caduti per la tradizionale deposizione della corona d’alloro, un gesto simbolico per onorare coloro che hanno sacrificato la loro vita per la patria e per la libertà. Il sindaco e il comandante Persich hanno posato la corona con solennità, seguita da un momento di silenzio in ricordo delle vittime di tutte le guerre.

Le associazioni locali, sempre attive nella vita cittadina, hanno preso parte alla cerimonia, contribuendo con il loro spirito di comunità a rendere la giornata ancora più sentita e partecipata. La celebrazione si è conclusa con un incontro informale tra le autorità e i cittadini, un momento di dialogo per rafforzare il legame tra istituzioni e popolazione.

La festa di San Sebastiano, quindi, si è confermata come un’importante occasione di riflessione e di unione per tutta la città, celebrando il lavoro della Polizia Locale e il sacrificio di chi ha dato la vita per la collettività.