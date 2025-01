Eures: Magnacca in visita nei servizi impiego dei Paesi Bassi

Pescara, 20 gen. - “Stiamo disegnando percorsi formativi per i lavoratori abruzzesi per poter rispondere al meglio alla nuova competizione del mercato del lavoro e alla richiesta di alte specializzazioni. Dobbiamo alzare il livello della formazione dei lavoratori in tutti i settori, per poter meglio rispondere ai cambiamenti in atto e farci trovare pronti e attrezzati a competere con le altre regioni europee”. E’ il commento dell’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca che oggi e domani è nei Paesi Bassi per una iniziativa organizzata dalla rete Eures Olanda.

Visita, che vede il coinvolgimento anche di una delegazione dell'Università degli studi di Teramo e dell'Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, nasce dalla collaborazione decennale portata avanti dall'Eures Abruzzo con i colleghi olandesi e i due atenei abruzzesi. Collaborazione che ha visto in questi anni la realizzazione di diverse attività ed eventi nell'ambito del settore sanitario, in particolare veterinario ed infermieristico.

“Questa visita – spiega l’assessore Magnacca – ci permetterà di scambiare utili informazioni sul mercato del lavoro italiano ed olandese, conoscere le best practice dei rispettivi servizi pubblici del lavoro e sviluppare nuove future collaborazioni nell'ambito della rete EURES, al fine di offrire nuovi percorsi di mobilità professionale e di tirocinio per i giovani abruzzesi. La grande sfida è la conoscenza dell’inglese. Ricordiamo quanto sia importante per i giovani avere un linguaggio fluente nella lingua anglosassone”. Il programma prevede la visita nella regione nel sud dei Paesi Bassi di una struttura di assistenza per anziani nel villaggio di Beek, e dell'ospedale universitario Mumc Hospital, nella città di Maastricht, con lo scopo di conoscere il profilo professionale degli operatori sanitari-infermieri nei Paesi Bassi e sviluppare nuovi progetti con la rete EURES Abruzzo.

Nella seconda giornata verranno visitati gli uffici del Werkcentrum UWV (servizi per l'impiego pubblici) della città di Amersfoort, per illustrare le rispettive organizzazioni degli uffici dell'impiego in Olanda ed in Abruzzo. Infine nel pomeriggio è previsto un incontro con l'azienda Flexvet, specializzata nell'inserimento lavorativo dei medici veterinari, e con tre giovani veterinari dell'Università degli Studi di Teramo che hanno iniziato, grazie alla rete EURES, un percorso di lavoro nei Paesi Bassi.