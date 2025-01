Stadio “Davide Bucci”: aggiudicazione definitiva alla ditta che eseguirà i lavori della nuova tribuna coperta

L'Ufficio tecnico del Comune di San Salvo ha ultimato le verifiche dettate dalla

norma ed ha proceduto con l'aggiudicazione definitiva alla ditta che eseguirà i

lavori della nuova tribuna coperta ed annessi locali servizi dello Stadio “Davide

Bucci”, un progetto dell’importo totale di 3 milioni di Euro.

Si tratta della ditta B & B Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Pescara.

Ieri mattina il primo incontro con il Sindaco, Emanuela De Nicolis, l'assessore ai lavori

pubblici Elisa Marinelli, l’ufficio tecnico del Comune di San Salvo, i progettisti e la ditta

aggiudicatrice.

"Lo stadio rappresenta il cuore pulsante di ogni Città, coniugando insieme valori

sportivi, sociali, culturali e turistici- commenta il Sindaco Emanuela De Nicolis-

abbiamo intercettato risorse importanti, con l’abbattimento totale degli interessi

legali. Rispondiamo, così, con i fatti e con il lavoro di squadra, a tutti coloro che

negli ultimi mesi hanno insinuato che il progetto del nuovo stadio fosse solo uno spot

propagandistico. Presto lo Stadio “Davide Bucci”, tornerà, in un rinnovato splendore, a

disposizione della prima squadra di calcio e di tutta la Città”.

Elisa Marinelli, neo assessore ai lavori pubblici commenta: “iniziano i lavori di un

progetto ambizioso che prevede una tribuna coperta, con struttura in acciaio

e calcestruzzo armato, con 600 posti a sedere e due ali da ulteriori 90 posti cadauna,

spogliatoi, uffici, infermeria, area biglietteria, il tutto nel rispetto delle più moderne

tecniche di costruzione, garantendo sicurezza sismica e efficientamento energetico. “