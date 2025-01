Crisi del settore auto e ripercussioni, la situazione alla Pilkington

In un recente incontro tra la RSU della Pilkington NSG Group e la Direzione Aziendale sono stati analizzati temi riguardanti la situazione attuale del mercato auto e le ripercussioni sul sito di San Salvo; è stato inoltre illustrato il budget per il prossimo anno finanziario aprile 2025-marzo 2026, il business di tutti i reparti auto ed edilizia nonché l’insaturazione degli impianti con relativi esuberi di personale.

L’Azienda ha evidenziato che i volumi produttivi per l’anno corrente e per il prossimo anno sono influenzati negativamente dalla riduzione delle vendite auto a livello internazionale (oltre il 20% in meno), comportando forti perdite economiche e fermate ricorrenti e improvvise. Le cause principali sono legate alla scelta dell’Europa di accelerare la transizione energetica ed alla concorrenza di case auto emergenti, soprattutto cinesi.

"Il nostro settore produttivo - si legge in una nota della RSU - è, pertanto, piombato nuovamente in una crisi profonda, le case automobilistiche annunciano da mesi fermate lunghe ed improvvise delle proprie linee di produzione, congiuntamente all’adozione di altre misure drastiche che incideranno inevitabilmente sui volumi dei nostri siti produttivi. Tutto questo determina un grosso impatto per il prossimo Budget FY26 con riduzioni dei turni di lavoro, modifiche degli assetti organizzativi per i Plant ed esubero di personale.

Il corrente contratto di solidarietà che utilizziamo per gestire le fermate produttive scadrà il prossimo 2 marzo: abbiamo quindi la necessità di un’ulteriore concessione di

ammortizzatori sociali per salvaguardare i posti di lavoro così che nessuno esca dal ciclo produttivo. Ma l’ammortizzatore sociale non è una soluzione di lungo periodo: per questo

motivo chiediamo all’Azienda di mettere in campo al più presto nuovi investimenti in impianti e produzioni volti a migliorare la saturazione delle linee produttive, a partire dal rifacimento dei Float e tutto ciò che serve negli altri reparti per tutelare gli attuali livelli occupazionali ed assicurare un futuro stabile per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che stanno già perdendo troppo salario.

Nelle prossime settimane ci saranno gli incontri con gli enti preposti per illustrare la situazione che stiamo vivendo ed i potenziali scenari futuri. I lavoratori saranno

costantemente informati a valle degli ulteriori avanzamenti sugli scenari aziendali, compreso l’ammortizzatore sociale.