Addio a Paolo Leonzio: "Esempio silenzioso del volontariato non appariscente"

La scomparsa improvvisa di Paolo Leonzio crea un vuoto in quanti, come il sottoscritto, lo conoscevano per la sua indomabile voglia di dedicarsi alla salvaguardia dell’ambiente, dei più deboli e dell’amicizia.

Paolo è stato un esempio silenzioso del volontariato non appariscente, ma per questo ancora più importante, perché credeva fermamente in ciò che faceva, lontano dai riflettori, ma sempre presente e sensibile agli interessi della collettività. Lo ricorderemo con l’affetto e la considerazione che merita una persona che si è speso per ideali universali.

Ai suoi amici e ai collaboratori di Eco Schools Abruzzo l’invito a proseguire sulla strada dei suoi insegnamenti, al fine di rendere omaggio degnamente alla sua memoria.

Ciao Paolo!