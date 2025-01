Elisa Marinelli, Assessore ai Lavori Pubblici, illustra l'intervento di abbattimento per migliorare la viabilitÃ  e la fruizione urbana

Nel cuore del centro città, un’importante opera di rinnovamento urbano sta prendendo forma grazie all'intervento deciso dall'Amministrazione Comunale. Elisa Marinelli, Assessore ai Lavori Pubblici, ha recentemente spiegato i dettagli di un progetto che segnerà una svolta nel miglioramento della viabilità e della vivibilità del centro storico: l’abbattimento di un’abitazione per favorire il congiungimento di Via Roma con la Villa Comunale e il Teatro.

L’area in questione, situata in una posizione strategica, rappresenta da tempo un punto di connessione cruciale per il flusso pedonale e veicolare. L’attuale struttura impedisce una comunicazione diretta e fluida tra questi importanti luoghi culturali e pubblici, limitando la possibilità di godere appieno degli spazi urbani.

L’intervento, che si prevede verrà completato nei prossimi mesi, rappresenta una delle tappe fondamentali di un progetto che mira a rinvigorire il centro storico e a rispondere alle esigenze di un’area che sta vivendo un periodo di grande crescita culturale e turistica. Il congiungimento di Via Roma con la Villa Comunale e il Teatro, dunque, non è solo un intervento che migliora la viabilità, ma una visione per una città più dinamica, aperta e in continua evoluzione.

ED