Vasto e San Salvo, completato il collegamento ciclabile tra la Stazione e la costa: un passo verso la mobilità sostenibile

È stato recentemente completato il tanto atteso tratto di collegamento ciclabile che unisce la Stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo alla pista ciclabile sulla costa. I lavori, avviati nel mese di ottobre e portati a termine dalla ditta Alocin, si sono conclusi con successo, con un investimento di 88 mila euro.

Un intervento che non si limita a migliorare la viabilità, ma che rappresenta una pietra miliare nella costruzione di una rete di mobilità sostenibile che unisce le due città. Un passo concreto verso la riduzione del traffico e l’incentivazione dell’uso della bicicletta, come spiegato dal sindaco di Vasto, Francesco Menna: «Questa nuova infrastruttura segna un avanzamento significativo nella nostra visione di una città sostenibile. Ogni passo che facciamo in questa direzione ci avvicina a una Vasto più verde, moderna e vivibile, dove la mobilità dolce diventa la norma».

La pista ciclabile, che collega la stazione ferroviaria alla costa, consente di integrare due importanti modalità di trasporto, migliorando l’accessibilità e rispondendo alla crescente domanda di soluzioni ecologiche e pratiche per gli spostamenti quotidiani. «Siamo fermamente convinti che questa infrastruttura non solo risponda a una necessità ambientale, ma rappresenti anche un’opportunità di sviluppo per l’intero territorio», ha aggiunto Licia Fioravante, assessore ai Lavori Pubblici di Vasto, sottolineando il ruolo di esempio virtuoso che questa iniziativa riveste nel panorama della mobilità urbana e intermodale.

L’operazione ha visto la stretta collaborazione tra i comuni di Vasto e San Salvo, confermando l’importanza di un’azione congiunta tra le amministrazioni. «Questo raccordo ciclabile è il frutto di un impegno comune tra le nostre due città. La Stazione di Vasto-San Salvo, recentemente rinnovata, rappresenta il biglietto da visita di un territorio che sta imparando a lavorare insieme», ha dichiarato il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis.

Un ringraziamento speciale è andato anche al GAL Costa dei Trabocchi, che ha supportato attivamente il progetto. «Il lavoro sinergico con il GAL e le amministrazioni locali ha reso possibile questa infrastruttura, fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio», ha concluso Fioravante.

Con il completamento di questo collegamento ciclabile, le due città non solo rafforzano la loro rete di trasporti sostenibili, ma pongono le basi per un futuro più verde e interconnesso, dove la bicicletta diventa protagonista nella vita quotidiana.

