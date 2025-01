Il processo di Norimberga: il male a giudizio - per la Giornata della Memoria

Il Centro culturale Aldo Moro di San Salvo ha ospitato l'evento “Il processo di Norimberga: il male a giudizio”, organizzato dall’associazione Eliland in occasione della Giornata della Memoria. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di San Salvo, ha rappresentato un'importante occasione di riflessione sulla legalità e sul significato storico di uno dei processi più importanti nella storia del diritto internazionale.

Il tema centrale della serata è stato il processo di Norimberga, durante il quale furono processati i principali responsabili nazisti per crimini contro l'umanità, in particolare per lo sterminio sistematico degli ebrei durante l'Olocausto.

A chiudere la serata è stata una rappresentazione teatrale a cura di Eliland, che ha dato vita a un'intensa riflessione emotiva sui temi della memoria storica e della giustizia, trasmettendo il peso di una tragedia che non deve essere mai dimenticata.

L’ingresso all’evento è stato gratuito, e l'incontro ha coinvolto un pubblico sensibile e attento, pronto a riflettere sulla storia e sull'importanza di educare le nuove generazioni ai valori di pace, legalità e giustizia.

