Giornata della Memoria a Vasto Marina: Un momento di riflessione e impegno civile

Vasto Marina ha celebrato la Giornata della Memoria con una cerimonia solenne e ricca di significato, dedicata al ricordo delle vittime dell'Olocausto. L'evento si è svolto presso il cippo commemorativo del campo di internamento di Istonio Marina, in Piazza Rodi, dove autorità locali e cittadini si sono riuniti per riflettere insieme su una delle pagine più tragiche della storia.

A dare inizio alla cerimonia è stato il Professor Cavacini, storico e membro dell'ANPI, che ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria. “Ricordare non è solo un atto di rispetto per chi ha sofferto, ma un impegno per il presente e il futuro. La memoria ci aiuta a non ripetere gli stessi errori”, ha dichiarato Cavacini, ricordando come la memoria storica sia fondamentale per la costruzione di una società più giusta e tollerante.

Il Vice Sindaco di Vasto, Felicia Fioravante, ha poi portato il saluto dell'amministrazione comunale, evidenziando come la giornata rappresenti non solo un ricordo del passato, ma anche un impegno verso il futuro. “Vasto è sempre stata una comunità che ha saputo valorizzare i principi di pace e democrazia, e oggi siamo qui per rinnovare il nostro impegno a non dimenticare mai ciò che è accaduto”, ha dichiarato Fioravante, ribadendo l'importanza di educare le nuove generazioni alla lotta contro ogni forma di discriminazione.

Il momento più toccante della cerimonia è stato il deposito della corona d'alloro, accompagnato dal suono solenne della tromba, che ha interrotto il silenzio della piazza. Le note del silenzio, suonate con rispetto, hanno creato un'atmosfera di profonda commozione, unendo i presenti in un ricordo condiviso. Il silenzio, reso ancora più potente dalla musica, è diventato simbolo di rispetto, memoria e speranza. Un momento di riflessione che ha permesso a tutti i presenti di sentirsi uniti nel ricordo e nell'impegno a non dimenticare.

La Giornata della Memoria a Vasto Marina si è rivelata così non solo un tributo al passato, ma anche un forte richiamo a mantenere viva la memoria collettiva e a difendere i valori di pace, giustizia e rispetto per l'umanità.

ED