Menna difende i tifosi: 'L'Amministrazione Comunale fallisce sullo Stadio Tomeo

Osvaldo Menna, noto per il suo ruolo di figura pubblica e spesso coinvolto nelle dinamiche sportive e sociali locali, nel suo intervento, ha manifestato un forte sostegno nei confronti dei tifosi, bacchettando senza mezzi termini l’amministrazione comunale. Secondo quanto emerso, Menna ha criticato la gestione delle problematiche legate allo Stadio Tomeo, accusando l’amministrazione di non aver fatto abbastanza per migliorare le condizioni dell’impianto e per garantire la sicurezza durante gli eventi sportivi.

Ha ribadito che i tifosi sono una parte fondamentale del tessuto sociale e sportivo della città, e che le loro richieste legittime di un ambiente più sicuro e accogliente non sono state adeguatamente ascoltate. Menna ha esortato l’amministrazione a prendere sul serio le preoccupazioni sollevate dai tifosi, sottolineando che il supporto della cittadinanza e la passione per la squadra meritano più attenzione e impegno da parte delle autorità locali.

In particolare, ha evidenziato come le carenze strutturali dello stadio e la gestione delle problematiche di sicurezza non siano più tollerabili, chiedendo un impegno concreto da parte dell’amministrazione per risolvere queste criticità e permettere al pubblico di godere di una fruizione sportiva senza incidenti o disagi.

ED