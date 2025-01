"US San Salvo: Presentati il nuovo direttore sportivo e il nuovo mister

La società dell'US San Salvo ha annunciato ufficialmente il nuovo Direttore Sportivo (Gianluca Senese) e il nuovo allenatore (Gianpietro Precali), segnando un'importante svolta per il futuro del club. Durante una conferenza stampa, i vertici della squadra hanno presentato i due nuovi protagonisti chiamati a guidare la squadra nel prossimo futuro.

Il nuovo DS, con esperienza consolidata nel calcio regionale, avrà il compito di costruire una rosa competitiva e rafforzare le strategie di mercato, mentre il nuovo mister, scelto per il suo approccio dinamico e le sue qualità tecniche, è pronto ad affrontare le sfide del campionato con l'obiettivo di portare la squadra a un livello superiore.

Un segnale forte di rinnovamento e ambizione per l'US San Salvo, che punta a risollevare le sorti della squadra e a raggiungere traguardi importanti. L’entusiasmo per questi cambiamenti è palpabile tra i tifosi, che si augurano di vedere un futuro più brillante per il club.

ED