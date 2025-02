Marchese sulla variante della SS16: 'Necessarie modifiche per proteggere il territorio e promuovere lo sviluppo'

Gabriele Marchese, ex Sindaco di San Salvo, è intervenuto recentemente sul progetto della variante della Statale 16, focalizzandosi su alcune modifiche al piano originario che, a suo avviso, potrebbero migliorare ulteriormente l'efficacia dell'opera e rispondere meglio alle esigenze del territorio. In particolare, Marchese ha suggerito una serie di aggiustamenti al tracciato e alla pianificazione infrastrutturale, sottolineando come la versione attuale del progetto non tenga conto di alcune criticità locali che potrebbero sorgere.

Nel suo intervento, Marchese ha fatto presente che la variante, necessiterebbe di alcune modifiche per evitare possibili impatti negativi su determinate aree come quella della marina di San Salvo.

Inoltre, l'ex Sindaco ha evidenziato l'importanza di una maggiore integrazione del progetto con le infrastrutture esistenti, affinché la nuova variante non sia solo un miglioramento per la viabilità a livello regionale, ma possa anche servire a stimolare lo sviluppo economico locale, con particolare attenzione ai collegamenti con le aree industriali e turistiche. In questo contesto, Marchese ha chiesto che venga presa in considerazione una pianificazione più mirata per favorire la crescita del tessuto commerciale e turistico di San Salvo.

Il suo intervento, quindi, non si limita a una critica al progetto originario, ma è piuttosto un invito a una revisione puntuale, che possa portare a una soluzione che equilibri in modo ottimale le esigenze di sicurezza, sviluppo e sostenibilità ambientale.