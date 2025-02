Al via la Tredicesima Edizione del Premio Letterario a San Salvo: La Presentazione dell’Assessore Maria Travaglini

La città di San Salvo si prepara a vivere un evento culturale di grande rilevanza con l'avvio della tredicesima edizione del Premio Letterario, che si conferma un appuntamento atteso per gli appassionati di letteratura e cultura. La presentazione ufficiale dell'iniziativa è stata affidata all'Assessore alla Cultura, Maria Travaglini, che ha sottolineato l'importanza di questo premio come occasione di crescita culturale e di valorizzazione degli scrittori emergenti e delle opere che contribuiscono al panorama letterario contemporaneo.

Nel suo intervento, l'Assessore Travaglini ha espresso soddisfazione per il continuo successo del premio, che ogni anno raccoglie numerose adesioni e attira l'attenzione di autori di talento provenienti da diverse realtà italiane. “Il Premio Letterario di San Salvo è un simbolo di come la nostra città possa essere un punto di riferimento per la cultura, non solo a livello locale ma anche nazionale”, ha affermato Maria Travaglini, evidenziando come l'iniziativa sia ormai diventata un fiore all'occhiello per il territorio.

L'edizione di quest'anno, che prende il via con una serie di eventi e presentazioni, si preannuncia ricca di novità. Tra le modifiche più significative, è stato annunciato un ampliamento delle categorie premiate, con particolare attenzione agli autori emergenti e alle opere che trattano tematiche sociali e ambientali, sempre più rilevanti nel dibattito culturale contemporaneo. Travaglini ha anche messo in evidenza come la partecipazione al premio rappresenti una vetrina importante per tutti gli scrittori, giovani e non, che vogliono far conoscere la loro arte.

L'Assessore ha concluso il suo intervento con un invito a tutta la cittadinanza a partecipare attivamente agli eventi che accompagneranno il premio, sottolineando come la cultura sia un veicolo fondamentale per la crescita collettiva e per il rafforzamento dell'identità di San Salvo. Con il via della tredicesima edizione, la città si prepara a vivere ancora una volta un’esperienza che unisce letteratura, riflessione e passione per le parole.