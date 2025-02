Corso di formazione per Periti Estimatori di danni da avversità atmosferiche

L'Istituto Omnicomprensivo Cosimo Ridolfi, nella sede di Scerni dell'Istituto Agrario, ha annunciato un’importante iniziativa formativa destinata a preparare i professionisti del futuro. Un nuovo corso di formazione sarà offerto a chi desidera intraprendere la carriera di Perito Estimatore dei Danni da Avversità Atmosferiche, un ruolo cruciale in agricoltura e nelle professioni legate al mondo agricolo.

Il corso si propone di fornire tutte le competenze di base necessarie per affrontare con successo questa professione. Le lezioni si approfondiranno le metodologie di stima dei danni causati da avversità atmosferiche sulle principali colture diffuse sul territorio regionale, un settore in crescita, particolarmente rilevante in un contesto climatico che sta mettendo di anno in anno a dura prova il settore agricolo.

Destinatari del Corso

Il programma formativo è rivolto principalmente a neo-diplomati, neo-laureati e praticanti che desiderano acquisire le conoscenze necessarie per avviare la carriera di Perito Estimatore dei Danni da Avversità Atmosferiche. L’obiettivo è creare una solida base di competenze pratiche e teoriche, per permettere ai partecipanti di operare in modo efficace e professionale.

Un Settore in Crescita

Nel corso degli ultimi anni, la professione di Perito Estimatore dei Danni da Avversità Atmosferiche ha acquisito una rilevanza crescente. Le imprese agricole, le compagnie assicuratrici e le autorità competenti richiedono sempre più esperti in grado di quantificare i danni derivanti da eventi atmosferici estremi, come grandinate, gelate, siccità e agenti biotici. Una formazione adeguata in questo campo rappresenta quindi un'importante opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Questo corso si propone anche come un trampolino di lancio per giovani professionisti interessati a costruire una carriera nel settore agricolo e ambientale. Con la crescente attenzione verso la sostenibilità e la gestione dei rischi climatici, la domanda di esperti in questo campo è destinata ad aumentare, rendendo questo corso un’opportunità formativa strategica per il futuro.

Obiettivi del Corso

L'obiettivo principale del corso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze e le tecniche necessarie per la valutazione dei danni, con particolare attenzione all'approccio pratico e all'uso delle tecnologie moderne applicate alla professione. I partecipanti saranno guidati da esperti del settore, che condivideranno le proprie esperienze fornendo una visione concreta delle dinamiche professionali.

Dettagli del Corso

Il corso di avviamento si terrà presso la sede di Scerni dell'Istituto Tecnico Agrario “Cosimo Ridolfi” in c.da Colle Comune, 1 il prossimo 27 e 28 marzo al costo di 90 €.

L’Istituto Agrario di Scerni ospiterà l’unico corso per il centro-sud Italia, (6/7 febbraio - IIS “Stefani-Bentegodi” - Buttapietra (VR); 13/14 febbraio - IIS “Vergani Navarra” - Ferrara (FE); 21/22 febbraio - ISISS “G.B. Cerletti” e pratico - Conegliano (TV); 27/28 febbraio - ITA “Strozzi” - Palidano (MN); 13/14 marzo - ISIS “A. Vegni Capezzine” - Cortona (AR);27/28 marzo - ITA "Cosmo Ridolfi" - Scerni (CH)).

A Conegliano, Vercelli e Locorotondo, è previsto, anche, un corso pratico aggiuntivo e facoltativo di 8 ore (una giornata), che si svolgerà in Estate (di norma il lunedì), per applicare concretamente le tecniche di stima dei danni.

L'iscrizione può avvenire entro il sabato prima dell'inizio del corso compilando il seguente form: Modulo di iscrizione https://bit.ly/3PrcsYY e procedendo al pagamento con il sistema PAGO in rete. E’ possibile consumare un pasto in loco al costo di 15 €.

Per maggiori informazioni, gli interessati possono contattare direttamente la segreteria dell'istituto o visitare il sito ufficiale dell’Istituto Omnicomprensivo Cosimo Ridolfi.