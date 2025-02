Truffatori sempre in agguato e anziani nel mirino: "Massima attenzione"

Sul nostro territorio è stata registrata una truffa a carico di persone anziane.

"Il trucco - si legge in una nota del Comune di Pollutri - è sempre lo stesso: il malintenzionato, spacciandosi per un maresciallo dei Carabinieri contatta la vittima designata avvisandola di un incidente che avrebbe provocato il figlio e aggiungendo l’imminente arrivo di un avvocato al quale consegnare una cospicua somma di denaro o preziosi. Questa servirebbe a evitare l’arresto al presunto figlio della vittima e a ripagare i danni che ha provocato.

Ovviamente l’incidente non è mai avvenuto e il maresciallo e l’avvocato sono solo due truffatori. Per questo motivo, si consiglia di prestare la massima attenzione, di non consegnare denaro o preziosi a presunti avvocati e contattare velocemente le vere forze dell’ordine al numero 0873 900214 (Stazione Carabinieri di Casalbodino) o al numero di emergenza unico europeo 112.