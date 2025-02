Nuovi mezzi per la Protezione Civile di Scerni

Presentati i nuovi automezzi, una Opel Combo e una Dacia Duster 4x4, che andranno in dotazione al gruppo comunale di Protezione Civile di Scerni,

“Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile l'acquisto di questi due nuovi mezzi”, ha rimarcato il coordinatore Massimo Ranalli.

In particolare evidenziati gli impegni di Regione Abruzzo, BCC Credito Cooperativo Abruzzo-Molise e Legambiente Abruzzo. “La nostra comunità si dota di due nuovi mezzi per il trasporto sociale e assistenza sul territorio”.

A benedire gli automezzi il parroco Don Graziano Fabiani.

Presenti, assieme al sindaco Daniele Carlucci, in rappresentanza della Regione il sottosegretario Daniele D'Amario e l'ex consigliere Sabrina Bocchino, per la BCC Fabrizio Di Marco, Vincenzo Pachioli e Paola Saraceni e per Legambiente Giuseppe Di Marco.